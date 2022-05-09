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  3. Dr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadı

Dr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Devlet Hastanesi’nde tedavi gören annelere, sağlık çalışanlarına, tıbbi sekreterlere ve refakatçilere gül hediye ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Dr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Anneler Günü’nde Tuzla Devlet Hastanesi’nde bulunan annelere sürpriz yaparak gönüllerini fethetti.

ANNELERİN GÖNÜLLERİ FETHEDİLDİ

Başkan Yazıcı, Pazar gününde hastanede geçiren ve anne olan hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına, tıbbi sekreterlere, hastane güvenliğine, hastane çalışanlarına gül hediye etti. Tuzla Belediyesi personelleri, hastanedeki tüm annelere Başkan Yazıcı’nın gönderdiği gülleri takdim ettiler. Anneler, hastanede dahi olsa kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Yazıcı’ya teşekkür ettiler. 

Dr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadıDr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadıDr. Şadi Yazıcı Anneler Günü’nünde hastanedeki anneleri unutmadı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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