Dr. Şadi Yazıcı ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze ‘Halk Günü Buluşmaları’ ile Tuzlalı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Not aldığı talep ve önerilerin çözümleri için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Yazıcı, iş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı’na yönlendirdi.

“ÇÖZÜM ODAKLI GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLKESİ İLE HAREKET EDİYORUZ”

Halk buluşmalarıyla 12 yıldır her Perşembe Tuzlalılarla bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi. Yazıcı, “Halkımızın talepleri, önerileri bizim için çok önemli. Her birini ayrı ayrı dinliyoruz. Taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği, çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda gücümüzü aldığımız Tuzlalı hemşehrilerimizi hem biz ziyaret ediyoruz, perşembe günleri de belediyemizde ağırlıyoruz. Özellikle halk günü buluşmalarımız hizmet anlayışımıza çok önemli katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor” dedi.