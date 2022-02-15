Burak Elmas'ın Okan Buruk'a karşı tavrının nedeni belli oldu! Yıllar önce yaptığını unutamadı!Salatacı (Salata Ustası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTV8 Survivor All Star 23. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV Üç Kuruş 14. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle YoutubeFOX TV Yasak Elma 131. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeBariton ne demek, TDK'ya göre Bariton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan 'külot' tartışması çıkaran İzzet Yıldızhan'a destek! Sözlerini esirgemedi! O şarkıcılar için 'Edepsiz' imasında mı bulundu?Sisi, Flash TV'de 'siyasi mobbing' uygulandığını söyledi, kanala rest çekti! Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu kanaldan ayrıldı!Kara Tahta dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Dr. Şadi Yazıcı ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Dr. Şadi Yazıcı ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü gerçekleştirdiği ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ettiklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bu günlerin, “Hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor.” dedi.

Dr. Şadi Yazıcı ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze ‘Halk Günü Buluşmaları’ ile Tuzlalı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Not aldığı talep ve önerilerin çözümleri için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Yazıcı, iş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı’na yönlendirdi.

“ÇÖZÜM ODAKLI GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLKESİ İLE HAREKET EDİYORUZ”

Halk buluşmalarıyla 12 yıldır her Perşembe Tuzlalılarla bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi. Yazıcı, “Halkımızın talepleri, önerileri bizim için çok önemli. Her birini ayrı ayrı dinliyoruz. Taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği, çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda gücümüzü aldığımız Tuzlalı hemşehrilerimizi hem biz ziyaret ediyoruz, perşembe günleri de belediyemizde ağırlıyoruz. Özellikle halk günü buluşmalarımız hizmet anlayışımıza çok önemli katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor” dedi.

Dr. Şadi Yazıcı ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT