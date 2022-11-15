Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizine dikkat çekti, rakam verdi

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, 2023 yılı asgari ücretine yapılacak zam oranı hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunarak beklentileri yükseltti.

Tayfun Altuntaş
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Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizine dikkat çekti, rakam verdi 1

Ekonomist Dünya yazarı Dr. Şeref Oğuz, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen Para Gündem programında asgari ücret zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete gelecek zam oranı hakkında tahminde bulunan Şeref Oğuz, seçim süreci olduğuna ve vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde açıklamalar olduğunu anımsattı.

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Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizine dikkat çekti, rakam verdi
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