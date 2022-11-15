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Dr. Şeref Oğuz'dan 2023 asgari ücreti için olay tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizine dikkat çekti, rakam verdi
Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, 2023 yılı asgari ücretine yapılacak zam oranı hakkında dikkat çeken bir tahminde bulunarak beklentileri yükseltti.
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