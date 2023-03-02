Dragisa Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragisa Gudelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragisa Gudelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragisa Gudelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragisa Gudelj 8 Kasım 1997 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Dragiša Gudelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragisa Gudelj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Status Sport World S.L yapmaktadır. Dragisa Gudelj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dragisa Gudelj'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragisa Gudelj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dragigudelj

http://www.instagram.com/dragigudelj/

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Dragisa Gudelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragisa Gudelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dragisa Gudelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragisa Gudelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U21

11 Temmuz 2017 yılında FC Wohlen

20 Temmuz 2018 yılında Guimarães B

31 Ağustos 2020 yılında Cádiz CF B

13 Ocak 2022 yılında Córdoba CF

Dragisa Gudelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragisa Gudelj şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragisa Gudelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BSV Boeimeer, NAC Breda (2006-2015)

Sırbistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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