Drago Bumbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drago Bumbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drago Bumbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drago Bumbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drago Bumbar 10 Kasım 1997 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Драго Бумбар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drago Bumbar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Drago Bumbar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Drago Bumbar'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drago Bumbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drago Bumbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drago Bumbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drago Bumbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2016 yılında Graficar

1 Ağustos 2018 yılında Sindjelic Bg

7 Eylül 2020 yılında FK Apolonia

12 Şubat 2021 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında OSK Igalo

Drago Bumbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drago Bumbar şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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