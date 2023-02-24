Drago Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drago Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drago Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drago Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drago Maksimovic 12 Mayıs 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drago Maksimovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drago Maksimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Drago Maksimovic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drago Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drago Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drago Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drago Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2021 yılında Marsonia 1909

3 Mart 2022 yılında Kozara Gradiska

Drago Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drago Maksimovic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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