Draje ne demek, TDK'ya göre Draje kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Draje ne demek? Draje TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi draje kelimesi. Peki draje ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre draje nedir, draje kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DRAJE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Draje kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Draje kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre draje kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstü şekerli, renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap

- Genellikle çikolata ile kaplanmış kuru yemiş

