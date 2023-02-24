Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Drasko Bozovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Drasko Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drasko Bozovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drasko Bozovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drasko Bozovic 30 Haziran 1988 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Draško Božović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drasko Bozovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drasko Bozovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Drasko Bozovic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Drasko Bozovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drasko Bozovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Drasko Bozovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drasko Bozovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mogren

1 Ağustos 2011 yılında B. Podgorica

1 Şubat 2012 yılında H. Beer Sheva

1 Ocak 2013 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2013 yılında NK Domzale

30 Ocak 2014 yılında FK Lovcen

23 Ocak 2015 yılında Sutjeska Niksic

10 Temmuz 2015 yılında Rudar Pljevlja

10 Temmuz 2016 yılında Sutjeska Niksic

14 Ocak 2017 yılında Rudar Pljevlja

18 Temmuz 2017 yılında FC Prishtina

22 Temmuz 2018 yılında B. Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında FK Decic Tuzi

Drasko Bozovic kimdir

Drasko Bozovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drasko Bozovic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Drasko Bozovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Drasko Bozovic nereli

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