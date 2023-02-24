Drasko Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drasko Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drasko Kuljanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drasko Kuljanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drasko Kuljanin 16 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drasko Kuljanin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drasko Kuljanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Drasko Kuljanin'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drasko Kuljanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drasko Kuljanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drasko Kuljanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drasko Kuljanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında FK Guber

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Drasko Kuljanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drasko Kuljanin şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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