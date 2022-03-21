Drenaj ne demek, TDK'ya göre Drenaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Drenaj ne demek? Drenaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi drenaj kelimesi. Peki drenaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre drenaj nedir, drenaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DRENAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Drenaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Drenaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre drenaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama

- Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma

