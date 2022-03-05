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Dretnot ne demek, TDK'ya göre Dretnot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dretnot kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dretnot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dretnot nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dretnot kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dretnot ne demek, TDK'ya göre Dretnot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dretnot ne demek? Dretnot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dretnot kelimesi. Peki dretnot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dretnot nedir, dretnot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DRETNOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dretnot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dretnot kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre dretnot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi

DRETNOT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mazideki sal, bugün dretnottur.

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