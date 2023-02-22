Drilon Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drilon Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Drilon Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Drilon Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Drilon Kryeziu 1 Temmuz 1999 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk,Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Drilon Kryeziu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Drilon Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Drilon Kryeziu'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Drilon Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Drilon Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Drilon Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Drilon Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında NK Triglav

2 Eylül 2019 yılında NK Dekani

31 Aralık 2019 yılında NK Triglav

18 Şubat 2020 yılında Drava Ptuj

30 Haziran 2020 yılında NK Triglav

4 Ağustos 2020 yılında Drava Ptuj

19 Eylül 2021 yılında Rudar Velenje

31 Ağustos 2022 yılında KS Besa

14 Eylül 2022 yılında PASA Irodotos

Drilon Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Drilon Kryeziu şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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