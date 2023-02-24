Driton Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driton Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Driton Camaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Driton Camaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Driton Camaj 7 Mart 1997 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Driton Camaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Driton Camaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Driton Camaj'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Driton Camaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Driton Camaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Driton Camaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Driton Camaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında NK Inter Z. U19

10 Şubat 2016 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2016 yılında B. Podgorica

3 Temmuz 2018 yılında FK Lovcen

1 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

19 Ağustos 2020 yılında Kisvárda

Driton Camaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Driton Camaj şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Driton Camaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica

Karadağ takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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