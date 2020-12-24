DSİ açıkladı! İstanbul ve Ankara'ının kaç aylık suyu kaldı? Kuraklık kapıda mı?

Son dakika haberi... CNN Türk canlı yayınına katılan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, sunucu Sultan Arınır'ın sorularını yanıtladı. Barajlardaki doluluk oranına ilişkin bilgi veren Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız " Online izlediğimiz 380 adet barajımız var. Barajlarımızın doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 33,5 mertebesinde. Geçen sene aynı bugüne göre kıyasladığımızda yüzde 37,5-38 mertebesindeydik. Yaklaşık yüzde 4 düşük bir seviyemiz var. İçme suyu maksatlı barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 32.5. Sulama maksatlı barajlarımızda yüzde 31, enerji maksatlı barajlarımızda yüzde 35 mertebesinde. Barajlarımızda 125 milyar metreküp suyumuz mevcut. " dedi.

"İSTANBUL'UN 2,5 AYLIK SUYU MEVCUT"

Sultan Arınır'ın " Bugünden itibaren yağmur yağmadığını düşünürsek İstanbul'un ne kadarlık suyu var barajlarda?" sorusuna yanıt veren Yıldız, " İstanbul'un günlük kullandığı su miktarı ortalama 3 milyon metreküp. Barajlarda İstanbul'un 189 milyon metreküp suyu var. Direk kullanılabilir olan su. Ocak, şubat, mart, nisan ayları yağışlı dönemin yoğun olduğu ve yağış beklediğimiz aylar. Yağışlarla birlikte barajlarımızdaki su seviyesinin artmasını bekliyoruz. Ama bugün itibariyle İstanbul'un 2.5 aylık suyu mevcut. " ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN 4 AYLIK YETECEK KADAR SUYU MEVCUT"

Ankara ve İzmir'deki son durum hakkında konuşan Yıldız," Ankara'daki doluluk oranımız yüzde 10,6 mertebesinde. Orada 140 milyon metreküp suyumuz mevcut. Geçen sene de aynı oranlardaydık. Barajlarımızdaki doluluk oranları direk doluluk oranından değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Ankara'daki depolama alanları çok çok fazla. Ankara'nın hiç yağış olmazsa dahi 4 aylık yetecek kadar suyu mevcut. Herhangi bir su problemi yaşayacağımızı düşünmüyoruz. " dedi.

İÇME SUYU SIKINTISI YAŞANACAK MI?

"İçme suyu sıkıntısı yaşar mıyız? " sorusuna Kaya Yıldız şu yanıtı verdi:

" Önümüzdeki yıl çok fazla bir sıkıntı beklemiyoruz. Mesela bazı illerimizde ufak tefek sıkıntılar yaşanacağını düşünsek bile."