DSÖ açıkladı, Uganda'da 3 farklı Ebola aşısının denemelerine başlandı

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, uzmanlar komitesinin 3 aşının denemelerine başlanması kararı verdiğini söyledi.

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DSÖ açıkladı, Uganda'da 3 farklı Ebola aşısının denemelerine başlandı

Dünyada sağlık alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Pandemi salgın hastalığı sonrası aşıların önemi bir kez daha ön plana çıkmış bir çok alanda aşı çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsüne karşı geliştirilen 3 farklı aşının denemelerine salgının görüldüğü Uganda'da başlanacağını duyurdu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, G20 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, uzmanlar komitesinin 3 aşının denemelerine başlanması kararı verdiğini söyledi.

Ugandalı sağlık yetkililerinin öneriyi kabul ettiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların gelecek hafta ülkeye gönderileceğini belirtti.

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Uganda Sağlık Bakanlığı, daha önce denenecek aşılardan 2'sinin İngiltere'de üretilen Oxford aşısı ve ABD'de üretilen Sabin aşısı olduğunu açıklamıştı.

Uganda'da, şimdiye dek salgında 55 kişi hayatını kaybetti. Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide tespit edilmişti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: AA

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