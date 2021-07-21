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  3. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan Olimpiyat uyarısı: Tokyo'da riskin sıfıra inmesi mümkün değil!

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan Olimpiyat uyarısı: Tokyo'da riskin sıfıra inmesi mümkün değil!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları için her ne önlem alınırsa alınsın riskin sıfıra inmeyeceğini belirterek turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan Olimpiyat uyarısı: Tokyo'da riskin sıfıra inmesi mümkün değil!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin uyarılarda bulundu. 23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) oturumunda konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün tavsiyesiyle alınan ve Organizasyon Komitesinin uygulayacağı anti-virüs önlemlerinin "olimpiyatlarda test edileceğini" belirtti.

"BAŞARININ İŞARETİ SIFIR RİSK DEĞİL"

Turnuva kapsamında Kovid-19 riskinin "sıfıra indirilmesinin" mümkün olmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Başarının işareti sıfır risk değil. Bazı vakaların tespit edildiğinin farkındayım." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan Olimpiyat uyarısı: Tokyo'da riskin sıfıra inmesi mümkün değil!

Ghebreyesus, "Başarının işareti, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca çabuk şekilde tanınması, izole edilmesi, izlenmesi ve tedavi edilmesidir. Böylelikle ilerleyecek yayılmanın önü kesilir." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan Olimpiyat uyarısı: Tokyo'da riskin sıfıra inmesi mümkün değil!

Oyunların akıbeti ve sporcuların sağlığına yönelik "en iyi dileklerini" sunan Ghebreyesus, "Antrenörlerin ve resmi yetkililerin güvenliğinin yanı sıra hazırlık aşamasında mümkün olabilecek doğru planlar ve doğru kararların alındığının göstergesi olarak turnuvayı başarıyla sonuçlandırmalarını dilerim." diye konuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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