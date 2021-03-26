DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "yoksul 20 ülkeye acilen 10 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlayın" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve farklı mutasyonları görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞILARININ DAĞITIMINDA ADALETSİZLİK!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yılın başında yılın ilk 100 gününde koronairüs aşı uygulamalarının başlaması için çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

"COVAX TESLİMATA HAZIR ANCAK ELİMİZDE OLMADIĞI İÇİN AŞILARI TESLİM EDEMİYORUZ"

Açıklamasında "177 ülke ve ekonomi aşılamaya başladı. COVAX yalnızca bir ay içinde 61 ülkeye 32 milyondan fazla aşı dağıttı. COVAX çalışıyor. Şu anda yılın 100'üncü gününe sadece 15 gün kaldı ve sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya başlayabilmek için hala aşı bekleyen 36 ülke var." ifadelerini kullanan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gelecek 15 günde 16 ülkeye daha aşı gönderileceğini belirterek 20 ülkenin ise koronavirüs aşıları beklemeye devam edeceğini söyledi. Ghebreyesus, "COVAX teslimata hazır, ancak elimizde olmadığı için aşıları teslim edemiyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin aşı şirketleriyle yaptığı ikili anlaşmalar, ihracat yasakları, aşı milliyetçiliği ve aşı diplomasisi, arz ve talepte büyük eşitsizliklerin pazarda çarpıklıklara sebep olduğunu vurguladı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden 20'sinin acil 10 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, elinde Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslendi. Ghebreyesus, bu 20 ülke için acilen 10 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanması konusunda çağrıda bulundu.

Ghebreyesus, böylelikle isimlerini paylaşmadığı bu ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlıların gelecek iki haftada aşılanabileceğini kaydetti.