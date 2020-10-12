DSÖ'den aşı açıklaması: Aralık ayından itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla örgütün salgın uzmanlarıyla toplantı yaptı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve İngiltere'deki koronavirüs aşısı üzerine gerçekleştirilen çalışmalardaki son durum ile ilgili soru üzerine, Dünya Sağlık Örgütü bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao açıklamada bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti ve "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.

"ARALIK AYI VEYA 2021'İN BAŞINDA HAZIR OLACAK"

Dr. Swaminathan, koronavirüs aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere Aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını ifade etti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.

Simao, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.