DSÖ'den AstraZeneca aşısı hakkında flaş açıklama: Faydası, zararından fazla!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 23 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının kullanılmaya devam edilmesini tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada; "AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden daha fazla, dünya çapında aşılama sürmeli" dedi.

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