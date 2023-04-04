DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşanan kısırlık sorunu ile ilgili çok dikkat çekici bir açıklamada bulunarak Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya geldiğini belirtti. Bu oranın oldukça yüksek gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

YAYINLAMA
Google News
DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya

İnsanlığın aile bağlarının güçlenmesi adına çocuklar çok önemli bir unsur olarak gözükmektedir. Çocukları olmayan aileler özellikle Pisikolojik sorunların yanı sıra bir çok problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuya dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünyada küresel olarak her 6 yetişkinden 1'inin kısırlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu oranın oldukça yüksek gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMI BOYUNCA KISIRLIK PROBLEMİ YAŞIYOR"

DSÖ tarafından yayımlanan rapora göre, dünya genelinde çok sayıda kişi yaşamı boyunca kısırlık problemi yaşıyor.

Yetişkin nüfusunun yüzde 17,5'lik kısmı kısırlık sorunu yaşarken, bu durum, uygun maliyetli ve yüksek kaliteli doğurganlık bakımına erişimin artırılmasına acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Yaygınlığı bölgeler arasında sınırlı olarak farklılık gösteren kısırlık, küresel bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Kısırlık oranının, yüksek gelirli ülkelerde yüzde 17,8, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 16,5 dolaylarında olduğu belirtiliyor.

Kısırlıkla ilgili tüp bebek ve diğer üreme teknolojileri dahil olmak üzere, hastalığın teşhisi ve tedavisine yönelik çözümler için yeterli finansman ayrılmadığı görülüyor. Yüksek maliyetler ve sosyal damgalanma gibi nedenlerle de çok sayıda kişi tedaviye erişemiyor.

Birçok ülkede insanlar doğurganlık tedavilerini büyük ölçüde kendileri finanse ediyor.

DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya

"YÜKSEK MALİYETLER KISIRLIK TEDAVİLERİNE ERİŞİMİ ENGELLİYOR"

Düşük gelirli ülkelerdekiler, yüksek gelirli ülkelerdekilere kıyasla gelirlerinin daha büyük bir bölümünü doğurganlık bakımına harcarken, yüksek maliyetler kısırlık tedavilerine erişimi engelliyor.

Kısırlığın, insanların zihinsel ve psikososyal refahını etkileyerek önemli sıkıntı, damgalanma ve mali sıkıntıya neden olabileceği de belirtiliyor.

Rapor, kısırlığın küresel yaygınlığının yüksek olduğuna dair kanıtlar sunarken birçok ülkede ve bazı bölgelerde süregelen veri eksikliğinin de altını çiziyor.

Kısırlığın belirlenmesine yardımcı olmak, kimlerin doğurganlık bakımına ihtiyacı olduğunu ve risklerin nasıl azaltılabileceğini bilmek için yaşa ve nedene göre ayrıştırılmış ulusal verilerin kullanışlı olabileceği belirtiliyor.

DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya

"KISIRLIĞIK AYRIM YAPMADAN HERKESİ ETKİLİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kısırlığın ayrım yapmadan herkesi etkilediğini ifade etti.

Ghebreyesus, "Kısırlıktan etkilenenlerin oranı, doğurganlık bakımına erişimin genişletilmesi ve bu konunun sağlık araştırmaları ile politikalarda artık bir kenara atılmaması gerektiğini gösteriyor. Böylece ebeveynliğe ulaşmanın güvenli, etkili ve uygun fiyatlı yolları mevcut olabilir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Muş açıkladı! İhracat Mart ayında rekora koştu!
Bakan Muş açıkladı! İhracat Mart ayında rekora koştu!
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...
Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
Son Haberler
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Süleyman Tarık Balyalı'ya sert cevap! Yalanı bu kadar doğru ...
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Süleyman Tarık Balyalı'ya sert cevap! Yalanı bu kadar doğru ...
Deprem uzmanı Naci Görür'den o bölgeler için tehlike alarmı! 'Burada mevcut' diyerek duyurdu
Deprem uzmanı Naci Görür'den o bölgeler için tehlike alarmı! 'Burada mevcut' diyerek duyurdu
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya
DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!