DSÖ'den korkutan açıklama: Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanabilir

Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde patlak veren ardından da birçok varyantı çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına ilişkin açıklamada bulundu.

Her ne kadar vaka sayısı mevcut hızda yayılmayı sürdürse de Avrupa'daki insanların yarısından fazlası önümüzdeki iki ay içinde koronavirüse yakalanabilir.

DSÖ'nün Avrupa ofisi bölge müdürü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), Avrupa'daki nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor."

7 MİLYONDAN FAZLA YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Kluge, Avrupa'da 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası görüldüğünü ve iki haftalık bir süre içinde sayının iki katından fazla arttığını söyledi.

DSÖ YÖNETİCİSİ GHEBREYESUS'UN AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Tedros Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde koronavirüsün Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve Delta varyantına göre daha hafif semptomlar gösterdiğini belirterek "Buna rağmen semptomlar hafif olarak kategorize edilmemeli" demişti.

AVRUPA İLAÇ AJANSI'NDAN 'OMİCRON' AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de koronavirüs aşılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Marco Cavaleri, "Tünelin sonundaki ışığa ne zaman ulaşacağız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bunu bilmiyoruz ama önemli olan ve gördüğümüz şey, virüsün daha endemik hale geldiği. Ancak şu anda endemi durumuna geldiğimizi söyleyemeyiz. Koronavirüs şu anda hala pandemik virüs gibi davranıyor. Bunu Omicron kaynaklı acil vakalar bize gösteriyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada “Hala bir pandeminin içinde olduğumuzu unutmamalıyız.” ifadesini kullanarak uyarıda bulunan Cavaleri, halk arasında bağışıklığın artmasıyla ve Omicron varyantının yayılmasıyla aşılara ek olarak doğal bağışıklığın fazlalaşacağını, böylece pandemiden endemiye daha yakın bir senaryoya doğru hızla ilerleme görülebileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) birkaç ay içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron’un bulaşabileceği açıklamasını değerlendiren Cavaleri, Omicron dalgasının yaratacağı yükten endişeli olduklarını, hastalık nispeten hafif geçiyor görünse de bu dalganın sonuçlarına hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.

Omicron varyantı daha bulaşıcı olduğu için çok sayıda kişinin, semptom göstermese bile virüse maruz kalacağını aktaran Cavaleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu da hepimizin bağışıklık sisteminde doğal bir güçlenme olabileceği anlamına geliyor. Ek bir bağışıklık katmanının ortaya çıkması çok önemli çünkü bu daha sonra salgının endemiye dönüşmesini sağlayabilir. Omicron'un çok fazla yayılması iyi bir haber değil ama bu dalganın Avrupa'yı ve dünyanın diğer yerlerini etkisi altına almasından sonra çok sayıda kişiye virüsün bulaşmış olacağını, bu sayede bizi pandemiden endemiye götürecek güçlü bir bağışıklığa sahip olacağımızı düşünebiliriz.”

Cavaleri, koronavirüs aşılarının 4. takviye dozunun gerekip gerekmeyeceği sorusunu yanıtlarken, bu konuda henüz yeterli bilimsel veri bulunmadığını aktardı.

“Kısa aralıklarla takviye aşı yapılması hakkında endişelerimiz bulunuyor.” ifadesini kullanan Cavaleri, şunları dile getirdi:

“Takviye dozlar kapsamlı bir stratejinin parçası olmamalı. Her 3-4 ayda bir sürekli takviye aşı yaptıramayız. Örneğin 4 ayda bir takviye doz uygulanması durumunda ileride bağışıklık sisteminden istediğimiz tepkiyi alamayabiliriz. O yüzden tekrarlayan aşılamalarla bağışıklık sistemine fazla yükleme yapmamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca halk arasında sürekli takviye aşı yapılmasına karşı bıkkınlık oluşabilir.”

Cavaleri, takviye aşılamaların bir veya iki kez yapılabileceğini ancak sürekli tekrarlayacak şekilde devam edecek bir durum olmadığını belirtti.

Daha uzun aralıklarla yapılacak takviyelerin düşünülebileceğini vurgulayan Cavaleri, “İdeal olanı ise şudur; endemiye doğru giden bir senaryo olursa takviye dozlar kış mevsiminin gelmesiyle grip aşısı ile senkronize şekilde yapılabilir.” diye konuştu.