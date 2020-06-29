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DSÖ'den korkutan açıklama: "En kötüsü henüz gelmedi"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yaptığı açıklamada (yeni tip koronavirüs salgınında) "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

DSÖ'den korkutan açıklama: "En kötüsü henüz gelmedi"


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