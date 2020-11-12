DSÖ'den Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V için flaş karar!

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği ‘Sputnik V’ isimli aşının gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü basın servisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, Sputnik V'nin acil kullanım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunma isteği üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temasa geçti ve Sputnik V aday aşısına ilişkin verileri sabırsızlıkla bekliyor. Değerlendirme için gönderilecek ürünün listeye dahil edilme kriterlerini karşıladığı tespit edilirse, Dünya Sağlık Örgütü​​​​​​​, sonuçları açık bir şekilde yayınlayacaktır"

Dünya Sağlık Örgütü basın servisinden yapılan açıklamada aşı üreticisi tarafından ön yeterlilik için sunulan verilerin ve ilacın acil kullanım listesine alınma sürecinin gizli bilgiler kategorisinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, sunulan verilerin değerlendirilmesi süresinin, ürünün kalitesi ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini ne kadar karşıladığına bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz acil kullanım için hiçbir koronavirüs aşı adayının ön yeterliliğini değerlendirmeye almadığı kaydedildi.