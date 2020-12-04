Kocaeli'de opers37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiSokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, hafta içi var mı? Yeni kısıtlamalar ne zaman, bugün mü başlıyor?Hayrete düşüren dolandırıcılık! Önce kart limitini yükseltti, ardından alıveriş yaptılarDiyanet Vakfı’ndan savaş mağduru çocuklara kırtasiye yardımıYasakta kimler muaf? Sokağa çıkma yasağı istisnaları | Etkilenmeyen sektörlerDua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni düzenlenen törenle uğurlandıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu!Beraber çıktıkları son yürüyüş oldu! Ölen eşinin başından bir an bile ayrılamadıNazmi Irgat kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı. Miley Cyrus arkadaşı Dua Lipa'yı arzulayıp arzulamadığı sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Maalesef onunla seks yapmadım"

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

Dua Lipa ve Miley Cyrus birlikte bir şarkı çalışması yaptı. Miley Cyrus şarkının yayınlanmasının ardından ise bir dizi müstehcen fotoğraflarını paylaştı.

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

Miley Cyrus, Instagram'da Dua Lipa ile öpüşürken çekilen pozlarını paylaştı. 

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

"MAALESEF ONUNLA SEKS YAPMADIM"

The Howard Stern Show'da sunucu Miley'e videolarda 'ikiniz seks yapıyorsunuz gibi' demişti. Miley Cyrus ise "Maalesef onunla seks yapmadım. Zaten Dua Lipa'ya karşı hiç 'ıslak rüya' sahibi olmadım" yanıtını vermişti.

Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

Paylaşımlardan sonra Miley'nin Dua Lipa için söylediği şu sözler yeniden gündeme geldi: "Dua Lipa'yı o kadar çok (...) istemiyorum. Sanırım onu bir arkadaş olarak çok iyi tanıyorum ve onun bir ilişkisi var."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT