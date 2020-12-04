Dua Lipa ve Miley Cyrus'un pozları sosyal medyayı salladı! 'Seks yapmadık'

Dua Lipa ve Miley Cyrus birlikte bir şarkı çalışması yaptı. Miley Cyrus şarkının yayınlanmasının ardından ise bir dizi müstehcen fotoğraflarını paylaştı.

Miley Cyrus, Instagram'da Dua Lipa ile öpüşürken çekilen pozlarını paylaştı.

"MAALESEF ONUNLA SEKS YAPMADIM"

The Howard Stern Show'da sunucu Miley'e videolarda 'ikiniz seks yapıyorsunuz gibi' demişti. Miley Cyrus ise "Maalesef onunla seks yapmadım. Zaten Dua Lipa'ya karşı hiç 'ıslak rüya' sahibi olmadım" yanıtını vermişti.

Paylaşımlardan sonra Miley'nin Dua Lipa için söylediği şu sözler yeniden gündeme geldi: "Dua Lipa'yı o kadar çok (...) istemiyorum. Sanırım onu bir arkadaş olarak çok iyi tanıyorum ve onun bir ilişkisi var."