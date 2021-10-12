Dubar ne demek, TDK'ya göre Dubar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dubar ne demek? Dubar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dubar kelimesi. Peki dubar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dubar nedir, dubar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUBAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dubar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dubar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kefalgillerden, 30-40 santimetre uzunluğunda, eti lezzetli bir tür balık (Mugil cephalus)

