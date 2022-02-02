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Dübeş ne demek, TDK'ya göre Dübeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dübeş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dübeş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dübeş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dübeş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dübeş ne demek, TDK'ya göre Dübeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dübeş ne demek? Dübeş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dübeş kelimesi. Peki dübeş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dübeş nedir, dübeş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DÜBEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dübeş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dübeş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre dübeş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesi

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