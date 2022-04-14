Duble ne demek, TDK'ya göre Duble kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Duble ne demek? Duble TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi duble kelimesi. Peki duble ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre duble nedir, duble kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUBLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Duble kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Duble kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre duble kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirli miktarın veya büyüklüğün iki katı

- Giysilerin iç bölümüne geçirilip kumaşla birlikte dikilen astar veya giysilerin içine ayrı olarak giyilen giyecek

- İçkide belirli olan tek ölçüsünün iki katı



DUBLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçi öyle yanıyordu ki elinde olmadan buğulu bira dubleleri, bardak çatlatan nar şerbetleri kuruyor.



DUBLE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- duble etmek



DUBLE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- duble paça, duble yol

