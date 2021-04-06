Dublör Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Aylin Akyüz fotoğrafı, İnstagramı

Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in yer aldığı Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonucunda dublör Aylin Akyüz, beyin kanaması geçirdi. Peki Dublör Aylin Akyüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Sağlık durumu nasıl?

AYLİN AKYÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aylin Akyüz, Oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde dublör olarak görev yapan Akyüz daha önce çeşitli yapımlarda yan rollerde oynamıştır. Başarılı oyuncu özellikle aksiyon sahnelerinde dublörlük yapmak için özel eğitim almıştır. Akyüz hakkında başkaca bir bilgi bulunmamaktadır.

AYLİN AKYÜZ FOTOĞRAFI, İNSTAGRAMI

Dizi ve fimlerde dublör ve oyuncu olarak yer alan Aylin Akyüz'ün İnstagram hesabı ve fotoğrafı bulunmamaktadır. Öte yandan Akyüz hakkında İnstagram üzerinde şöyle bir paylaşımda bulunuldu.

AYLİN AKYÜZ'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanmak üzere çekimleri halen devam eden "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin setinde korkunç bir iş kazası yaşandı.

Dizinin dublörü Aylin Akyüz kaza sonucu önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akyüz'ün beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı henüz bir açıklama yapmazken, Akyüz'ün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.