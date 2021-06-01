Dublör, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Dublör meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Dublör meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3435.25
Meslek Adı : Dublör
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Dublör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Dublör Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle) mesleği için “7514.02” kod olarak kullanılır iken Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi mesleği için “2146.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Dublör Meslek Kodu “3435.25” olarak belirlenmiştir.