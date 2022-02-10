Düçar ne demek, TDK'ya göre Düçar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düçar ne demek? Düçar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düçar kelimesi. Peki düçar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düçar nedir, düçar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÜÇAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düçar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Düçar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre düçar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğramış, yakalanmış, tutulmuş



DÜÇAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- düçar olmak

