Düğün cenaze törenine döndü! Damadın arkadaşlarından, davetlileri hayrete düşüren hareket!

Elazığ'da, damada şaka yapmak isteyen arkadaşları, düğünü cenaze törenine çevirdiler. Ellerinde, üzerine "Acı kaybımız" yazdıkları bir çelenkle salona giren gençler, damadı ve düğünde bulunan tüm davetlileri şaşkına çevirdi. Yakalarına damadın fotoğraflarını da asan gençler, eğlenceli ve renkli şakalarıyla davetlileri güldürmeyi başardı.

İLK BAŞSAĞLIĞI GELİNDEN GELDİ

Aslı ve Ahmet Burak Cevher çiftinin düğünleri esnasında yaşanan olayda, damadın arkadaşları hazırlamış oldukları çelenkle salona girdi. Yakalarına asmış oldukları fotoğraflar ve çelenkle içeri giren gençler damat ile sarılarak baş sağlığı diledi. Şaşkına çeviren şaka, cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve milyonlarca kez izlenen görüntüler, kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

Sürpriz cenaze töreninin ardından düğün, kaldığı yerden devam etti.