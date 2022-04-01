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Düğün gibi doğum günü partisi yapan Kadir Ezili'ye Mahmut Tuncer'den şaşırtan sözler! "Hizmetçi çocuk"

Temizlik programlarıyla tanınan Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde yaptığı doğum günü partisiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı Mahmur Tuncer'in Kadir Ezildi'ye "Hizmetçi çocuk" demesi şaşırttı.

Temizlik programlarıyla tanınan ve fenomen olan şu anda da En Hamarat Benim adlı programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi düğün salonunda doğum gününü kutladı. Ünlü ismin takı törenli, Tarık Mengüç'lü doğum günü partisi sosyal medyada olay olmuştu.

Ünlü şarkıcı Mahmur Tuncer'in son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Kadir Ezildi ile diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Düğün gibi doğum günü partisi yapan Kadir Ezili'ye Mahmut Tuncer'den şaşırtan sözler! Hizmetçi çocuk

KADİR EZİLDİ SAHNEYE ÇIKTI

Mahmet Tuncer'in konserine giden Kadir Ezildi sahneye çıktı. Sahnede halay çekip eğlenen Kadir Ezildi ve Mahmut Tuncer arasında güldüren anlar yaşandı. 

"ÇÖPÇÜYDÜM HİZMETÇİ Mİ OLDUM"

Mahmut Tuncer sahneye çıkan Kadir Ezildi'nın kızının arkadaşı olduğunu belirterek,  "Son zamanlarda kızım benden daha meşhur oldu. Kızıma dedim ki hizmetçi çocuğa çok selam söyle." bu sözlerin üzerine Kadir Ezildi,  "Çöpçüydüm hizmetçi mi oldum" yanıtını verdi. İkilinin arasındaki diyalog salondakileri güldürdü. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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