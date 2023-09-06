Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat A.E. (23), gelin ile birlikte salona girdiği sırada saldırgan Selahattin Aktaş (26), belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi.

Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Damat A.E.'nin silahlı saldırıya uğradığı olayın cep telefonu görüntüsü ile iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damat ve gelin fotoğraf çekildiği sırada arkalarından gelen Selahattin Aktaş'ın tabancayı art arda ateşlediği görüldü. Kurşunların isabet ettiği damat A.E. yere yığılırken, bu sırada salonda bulunan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Olayda seken kurşunlarından birinin isabet ettiği E.K. adlı çocuk da yaralandı.

Bu arada güvenlik kamera kayıtlarında saldırganın düğün salonuna giriş ve çıkışı da görüntülendi. Saldırının ardından Aktaş, elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken, kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü. Daha sonra yaralı damat A.E., davetliler tarafından taşınarak salondan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü kayıtlarda yer aldı.

SALDIRININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş’ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.