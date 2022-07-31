Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!

Ankara'da bir düğün konvoyu sebebiyle ambulansın geçemediğinin görüldüğü olayla ilgili görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda tepki gelmişti. Olaya ilişkin, ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

EMNİYET DUYURDU! 10 SÜRÜCÜYE CEZA

Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Düğün konvoyu Ambulansın geçişine engel olmuştu! EGM ve Bakan Koca'dan art arda açıklamalar!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır."

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