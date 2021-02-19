Düğün salonları Mart'ta açılıyor mu? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son düzenlenen kabine toplantısının ardından, ''Vaka sayılarının belirli belirli bir rakamın altına düşmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Düğün, kına, nişan yapmak isteyenler de bahar ayının yaklaşmasıyla düğün salonlarının açılacağı tarihi dört gözle beklemeye koyuldu. Peki; Düğün salonları Mart'ta açılıyor mu?

DÜĞÜN SALONLARI MART'TA AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." şeklinde konuşmuştu.

Düğün salonlarının yeniden açılacağı tarih henüz belli olmasa da Mart ayının ortalarında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e alınabilir. Hafta sonu yasağı gündüzleri kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kural ve tedbirler eşliğinde açık kalabilir.