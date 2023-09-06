Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde dün 20.30 sıralarında kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, Selahattin Aktaş'ın ateşlediği kurşunların hedefi oldu. Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile yaralanırken, davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yaralandı.

SALON GİRİŞİ DAMADA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Olay yerinden uzaklaşan zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı