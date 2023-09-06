Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde kına merasiminde düğün salonuna giriş yapan damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde dün 20.30 sıralarında kına merasimi için düğün salonuna giren damat Ahmet Erdem ile gelin Fatma Aktaş, Selahattin Aktaş'ın ateşlediği kurşunların hedefi oldu. Olayda, Ahmet Erdem vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermi ile yaralanırken, davetlilerden 10 yaşındaki H.K, yerden seken mermi ile ayağından hafif yaralandı.

salon.jpg

SALON GİRİŞİ DAMADA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Olay yerinden uzaklaşan zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldıDüğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tartıştığı kadını yumrukla bayılttı
Tartıştığı kadını yumrukla bayılttı
Alkol yine şişe de durduğu gibi durmadı! 2 kadın gece kulübünü karıştırdı, polisi görünce göğüslerini açtı!
Alkol yine şişe de durduğu gibi durmadı! 2 kadın gece kulübünü karıştırdı, polisi görünce göğüslerini açtı!
Antalya'da feci kaza! Hatalı sollama az kalsın canını alacaktı!
Antalya'da feci kaza! Hatalı sollama az kalsın canını alacaktı!
Milyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar
Milyonluk araçları göle sürüklenmesin diye halatla ağaca bağladılar
Son Haberler
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Pendikspor, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö ile anlaştı
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Bordo mavililerden transfer hamlesi! Dev golcüye talip oldular, İmza an meselesi
Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Düğün salonu girişinde Damada silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanlı hesaplaşma! Attığı tokatın bedelini ağır ödedi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kanlı hesaplaşma! Attığı tokatın bedelini ağır ödedi!
Amerikalı turist, estetik uğruna can verdi!
Amerikalı turist, estetik uğruna can verdi!
Çok Okunanlar
Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar!
Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar!
İstanbul ve Kırklareli'ni vuran aşırı yağmur felaketinin dehşet verici görüntüleri gün ağırınca gözler önüne serildi
İstanbul ve Kırklareli'ni vuran aşırı yağmur felaketinin dehşet verici görüntüleri gün ağırınca gözler önüne serildi
Piyasalarda son durum ne? 6 Eylül Çarşamba güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 6 Eylül Çarşamba güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı
Düğün kana bulandı! Damada kurşun yağdırdılar! Kurşunların hedefi olan damat yere yığıldı
Bir evden tam 30 bin dolar çalan şüpheli, Marmaris’te yakayı ele verdi!
Bir evden tam 30 bin dolar çalan şüpheli, Marmaris’te yakayı ele verdi!
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!