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  3. Düğün yakın görünüyor! Bebek sinyali verildi! Hadise - Mehmet Dinçerler çifti yorumlarda aşka geldi!

Düğün yakın görünüyor! Bebek sinyali verildi! Hadise - Mehmet Dinçerler çifti yorumlarda aşka geldi!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Yeğeni Melik Hamza ile bir fotoğrafını yayınlayan Hadise'ye sevgilisi Mehmet Dinçerler'den gelen yorum çok konuşuldu.

Düğün yakın görünüyor! Bebek sinyali verildi! Hadise - Mehmet Dinçerler çifti yorumlarda aşka geldi!

Bir süre Mehmet Dinçerler ile aşkını ele güne ilan eden Hadise'nin oldukça mutlu olduğu her halinden belli oluyor. Yeğeni Melik Hamza ile bir fotoğrafını yayınlayan Hadise'nin bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Dinçerler ise yaptığı yorum ile sosyal medyayı yıktı geçti.

Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." notunu yazarak yeğeniyle fotoğraf paylaştı.

Düğün yakın görünüyor! Bebek sinyali verildi! Hadise - Mehmet Dinçerler çifti yorumlarda aşka geldi!

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.

Hadise ise 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

Düğün yakın görünüyor! Bebek sinyali verildi! Hadise - Mehmet Dinçerler çifti yorumlarda aşka geldi!

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