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  3. Düğünde çıkan kavgada gelinin kardeşi damadı bıçakla yaralandı

Düğünde çıkan kavgada gelinin kardeşi damadı bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çok ilginç bir olay yaşandı salonda gelinin kardeşi ile damat arasında kavga çıktı kavgada gelinin kardeşi damadı yaraladı.

Düğünde çıkan kavgada gelinin kardeşi damadı bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde damat ile gelinin arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası çıkan kavgada damat, gelinin kardeşi tarafından bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belsin Anafartalar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre O.G. ile gelin F.G.'nin kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K., düğün pastasının yanındaki bıçakla O.G.'yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı büyümeden ayırırken elinden yaralanan damat O.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi M.K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Polis, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı

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