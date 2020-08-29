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Düğünde havaya ateş açıldı: Damat yaralandı!

Çankırı'nın Alaçatı ilçesinde yapılan düğünde, misafirler havaya ateş açtı. Ateş açıldığı sırada kurşunlardan birisi damada isabet etti.

Düğünde havaya ateş açıldı: Damat yaralandı!

Çankırı'da bir düğünde rastgele havaya ateş açıldığı sırada, kurşunlardan birisi damada denk geldi. Damat kanlar içinde yere yığılırken herkes paniğe kapıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan damadın durumu ise iyi. 

Çankırı merkeze bağlı Alaçatı Köyü’nde M.K. ve B.H.’nin düğününde katılımcılar tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Bu esnafa damat bir anda yere yığılırken düğün de adeta faciaya döndü.

Düğünde havaya ateş açıldı: Damat yaralandı!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralanan damat 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavi sonrasında damat M.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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