Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim"

İstanbul Beylikdüzü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen Muş ve Erzurumlu ailelerin çocuklarına, takı merasiminde pompalı tüfek takıldı. Muşlu damadın arkadaşları düğünde altın takmak yerine, arkadaşlarına silah taktılar. Ağır silahı arkadaşlarının boynundan geçiren erkek tarafı "Şeytan doldurmasın. Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” deyince, salonda büyük bir alkış koptu.

GELİNİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Damadın sahneye gelen arkadaşlarını gören gelinin rahatsız tavırları dikkat çekti. Müstakbel eşine silah takıldığını gören genç kızın bir anda yüzü düştü. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olunca kullanıcılardan büyük tepki gördü. Takılan silaha "kadın cinayetine davetiye" diyen kullanıcılar, damadın arkadaşlarını ağır eleştirdiler.

"EŞİM İSTEMEDİ GERİ VERDİM"

Polisi harekete geçiren görüntülerin ardından damat İbrahim Mendaşağu’nun evinde arama yaptı. Mendaşoğu, “Düğünden sonra eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim. Tüfek şu an nerede bilmiyorum” ifadelerini kullandı. İfadenin üzerine polis ekipleri bu kez pompalı tüfeği damada takı olarak takan Onur İlkan Demirkol’un evinde arama yaptı.