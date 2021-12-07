Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!Bağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaparak köprüde asılı kaldı! Yaralılar var!Yeni Gelin Mantısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Yeni Gelin Mantısı tarifi!Antalya'da öğrenci yurdunda kan donduran cinayet! Yurdun aşçısı "Deccal" diye bağırarak öğrencinin başını satırla kesti! Kesik başı göğsünün üstüne koydu!Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere görülmemiş jest! Öğrenci evlerinin doğalgaz faturaları ödenmeye başladı!TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden karşı karşıya! Resmi siteden cevap verdi!Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim"Sıla en değerli bağışını yaptı! Bu hamlesiyle takdir topladı!"İsteyen kimse kendini tutmasın"Pendik Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında Kompost üretim tesisini kurduŞeb-i Arus nedir, ne demektir? 2021 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim"

Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim"

İstanbul'da, dünya evine giren bir çiftin takı merasiminde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damada arkadaşları altın yerine pompalı tüfek taktı. Bunun ardından polisin evine gittiği damat, "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim" ifadesini kullandı.

Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: "Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim"

İstanbul Beylikdüzü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen Muş ve Erzurumlu ailelerin çocuklarına, takı merasiminde pompalı tüfek takıldı. Muşlu damadın arkadaşları düğünde altın takmak yerine, arkadaşlarına silah taktılar. Ağır silahı arkadaşlarının boynundan geçiren erkek tarafı "Şeytan doldurmasın. Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” deyince, salonda büyük bir alkış koptu. 

Düğünde pompalı tüfek takılan damattan açıklama: Eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim

GELİNİN YÜZÜ DÜŞTÜ

Damadın sahneye gelen arkadaşlarını gören gelinin rahatsız tavırları dikkat çekti. Müstakbel eşine silah takıldığını gören genç kızın bir anda yüzü düştü. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olunca kullanıcılardan büyük tepki gördü. Takılan silaha "kadın cinayetine davetiye" diyen kullanıcılar, damadın arkadaşlarını ağır eleştirdiler.

"EŞİM İSTEMEDİ GERİ VERDİM"

Polisi harekete geçiren görüntülerin ardından damat İbrahim Mendaşağu’nun evinde arama yaptı. Mendaşoğu, “Düğünden sonra eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim. Tüfek şu an nerede bilmiyorum” ifadelerini kullandı. İfadenin üzerine polis ekipleri bu kez pompalı tüfeği damada takı olarak takan Onur İlkan Demirkol’un evinde arama yaptı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT