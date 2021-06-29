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Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!

Mucize Doktor’un Ali Vefa’sı Taner Ölmez, geçtiğimiz gün meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe çok fazla ünlü isim katılırken Taner Ölmez'in annesi dikkat çekti.

Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!

İlgiyle izlenen ve final yapan  Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakteriyle sevilen Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirdi. 

Geçtiğimiz gün evlenen çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

ANNESİNİN GÜZELLİĞİ BÜYÜLEDİ

Pek çok ünlü ismi bir araya getiren düğünde Taner Ölmez'in annesi dikkatleri üzerine çekti. 

Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!

HEYECANLARINI PAYLAŞTILAR

Kameralar önüne geçerek heyecanlarını dile getiren genç çift çok muylu olduklarını belirtti. Taner Ölmez, "Dostlarımız, arkadaşlarımızdan kemik bir kadro ile birlikteyiz. Güzel olacak. Geleneklere çok bağlı kaldık. Geleneklere çok bağlı kaldık. Ne varsa yaptık. Çok güzel olmuş, çok yakıştı. Keyfimiz yerinde" açıklamasında bulunmuştu. 

Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!

Ece Çeşmioğlu ise, "Taner'in heyecanını paylaşıyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir günü. Pandemi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Çok şükür şu an buradayız. Her şey çok güzel gidiyor, inşallah böyle de devam eder" diye konuşmuştu. 

Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!

{TITLE_STRIP}Mucize Doktor'un Ali Vefası Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

 

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