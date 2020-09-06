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Düğünler yasak, halaylar serbest!

Türkiye'de yaz ayları ile birlikte tekrar yükselişe geçen korona virüs vakaları nedeniyle, İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düğünleri yasaklayarak, nikahları da 1 saatlik süre ile kısıtlandırmıştı. Ancak vatandaşlar, korona virüsü yok saymaya devam ediyor.

Düğünler yasak, halaylar serbest!

Koronavirüs vakalarının son günlerde 1500'lü rakamları bile aşması, tedirginliği arttırırken bazı vatandaşlar, ne yasak dinliyor ne de salgın. 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak normalleşme çalışmalarının yürütüldüğü Türkiye'de vaka sayıları son 1 ayda oldukça fazla yükseldi. Bu yükselişin en büyük sebebi olarak görülen düğünlere, yeniden yasaklar getirildi. 81 ilde düğünler yasaklanarak, nikahların da 1 saatlik süreyle kısıtlandırılması kararlaştırılmıştı. 

BU KADARI DA OLMAZ

Vatandaşlar buna rağmen yine pes dedirten görüntülere imza atıyor. İstanbul Bahçelievler’de bir çiftin nikahı sonrası evlendirme dairesi bahçesinde adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı. Kimi maskeli, kimi maskesiz halay çeken vatandaşlar bu kadarı da olmaz dedirtti.

Düğünler yasak, halaylar serbest!

Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı. Nikah sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde müzik eşliğinde halay çeken topluluk, bu kadarına da pes dedirtti. Kimi maske takan, kiminde maske olmayan vatandaşların halay çektiği o anlar ise kameraya yansıdı. 



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