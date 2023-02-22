Duguri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duguri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duguri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Duguri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Duguri 4 Haziran 2004 tarihinde Bauchi şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adamu Shafiu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Duguri Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Duguri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Duguri'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Duguri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Duguri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Wikki Tourists
Duguri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Duguri şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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