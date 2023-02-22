Duguri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duguri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Duguri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Duguri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.