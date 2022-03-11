Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dük ne demek? Dük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dük kelimesi. Peki dük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dük nedir, dük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dük kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı

