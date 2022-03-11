Kaderimin Oyunu 12. bölüm full, tek parça izle Star TV | Kaderimin Oyunu som bölüm izle YoutubeAşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYoutube'dan Rusya kanallarına engel! Erişim kapatılacak!Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ukrayna'dan flaş iddia! Rusya, ortalığı karıştırmak için müttefikini vuracak!Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon Dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a normalleşme teklifi!Vakıf Senedi ne demek, TDK'ya göre Vakıf Senedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dük ne demek? Dük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dük kelimesi. Peki dük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dük nedir, dük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dük kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT