Duka ne demek, TDK'ya göre Duka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Duka ne demek? Duka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi duka kelimesi. Peki duka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre duka nedir, duka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Duka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Duka kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre duka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi

- Bir tür Venedik altın akçesi



DUKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sırplar bir defa İpek'te kongreye benzer bir toplantı yaparak imparatorluktan ayrılmak ve Sırbistan tacını Savoie dukasına vermek istediler.

- ... Osmanlı Devleti'ne yıllık otuz bin duka altın vergi verecek.

