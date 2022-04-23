Dukalık ne demek, TDK'ya göre Dukalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dukalık ne demek? Dukalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dukalık kelimesi. Peki dukalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dukalık nedir, dukalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUKALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dukalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dukalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir dukanın yönetiminde bulunan ülke

- Dar kadro ile dilediği gibi yönetme

