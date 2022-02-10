"Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir" diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçakla vurdu!

Olay, 20 Ocak günü meydana geldi.

Kafedeki müşteriler ile eşi arasında yaşanan gerginlik sonrası Bahadır Ünlü, eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürümeye başladı.

UYGULADIĞI ŞİDDETİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına ard arda hızla vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıktan sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE AĞIR SÖZLERLE TEHDİT ETMİŞ

Ünlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteri sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü oyuncu hakkında dava açılmıştı.

Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.