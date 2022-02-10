Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kimler elendi?Camiler elektrik faturası ödüyor mu 2022? Cami, cemevi, kiliselerin elektrik faturasını kim ödüyor?Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama: Yeni içerik 2 kez seçilme hakkı getiriyorProf. Dr. İlyas Topsakal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın biyografisiAntibakteriyel ne demek, TDK'ya göre Antibakteriyel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sadakatsiz Bahar diziden ayrılıyor mu, neden yok? Bahar rolündeki Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinden çıktı mı?Fransa'da ayın golü Cengiz Ünder'den! Yine herkesi mest etti!Çocuklardan, Tayyip dedelerine "Geçmiş olsun" mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabını onlara ayırdı, Twitter çiçek bahçesine döndü!"Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir" diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçakla vurdu!İstanbul barajlarına yağmur bereketi! İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu açıkladı: Taşmak üzere olan barajlarımız var!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir" diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçakla vurdu!

"Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir" diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçakla vurdu!

Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterisine bıçakla saldırdı, yetmedi o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı.

"Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir" diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçakla vurdu!

Olay, 20 Ocak günü meydana geldi.

Kafedeki müşteriler ile eşi arasında yaşanan gerginlik sonrası Bahadır Ünlü, eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürümeye başladı.

Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçak attı!

UYGULADIĞI ŞİDDETİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına ard arda hızla vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.
Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıktan sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçak attı!

DAHA ÖNCE DE AĞIR SÖZLERLE TEHDİT ETMİŞ

Ünlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteri sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü oyuncu hakkında dava açılmıştı.

Dükkan karımın, orası benim namusum, başına bela gelir diyerek tehdit etmişti! Oyuncu Bahadır Ünlü, müşterisinin kafasına bıçak attı!

Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT