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Sultangazi'de kaza: Sağlık görevlisi yaşamını yitirdi

Sultangazi'de refüjü aşarak karşı şeride geçmeye çalışırken taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü, hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti. 23 yaşındaki sürücünün sağlık görevlisi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen meslektaşının 'Daha çok gençsin' sözleri yürek burktu.

Sultangazi'de kaza: Sağlık görevlisi yaşamını yitirdi

Sultangazi'de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, taksi ile çarpıştı. Kazada sağlık görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen meslektaşı yaralıyı görünce "Daha çok gençsin" dedi.

Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi meydana geldi. Sağlık görevlisi Fatma Yeter'in (23) kullandığı 60 TA 219 plakalı otomobil, Selçuklu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Halil Sevimlikurt'un kullandığı 34 TET 38 plakalı taksiye çarptı. Otomobilde sıkışan Fatma Yeter, ağır yaralandı. Yeter'in yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meslektaşları Fatma Yeter'in nabzını kontrol etti. Bu sırada bir meslektaşının, "Daha çok gençsin. Lütfen ya" dediği duyuldu. Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yeter, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerinde polise kaza anını anlatan taksi sürücüsü Halil Sevimlikurt, şoka girdi ve ayakta güçlüklü durdu. Kaza anını anlatan Sevimlikurt, "Karşı şeritten önüme uçtu. Yandan çarptım" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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