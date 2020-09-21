Dümbüllü Kavuğu'nun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu

ünlü oyuncu Şevket Çoruh Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oldu. Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende Şevket Çoruh'a teslim edildi.

Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh' devretti. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle alan Çoruh duygulu anlar yaşadı.

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Kavuğu teslim alan Şevket Çoruh ise sözlerine, “Türk tiyatrosu bu dönemlerde çok zor bir dönem yaşarken, mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma” diye başladı ve şöyle devam etti:

* Çok sevinsem ayıp mı olur dedim, oturup ağlasam da ayıp olur dedim. Çok ne yapacağımı bilemedim. Ama bu törenin en önemli tarafı iki yaşayan ustam hayattalar. Birincisi Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin ustam…

“MUMLA ARADIĞIMIZ ADALET”

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun meddahlarının “Hak dostum, hak”diye söze başladıklarını hatırlatan Çoruh konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Hak demek, adalet demek, hukuka uygunluk demek, hani şu mumla aradığımız. Hukuk demişken 1982’de sanata büyük katkısı olan Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı’nın şefliğinde çok sesli koro tarafından söylenen eser çok beğenildiği için Anayasa’nın 64. maddesi haline gelmiş.

* Burada şöyle diyor: ‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.’ Aynen günümüzde bu gelenek devletimiz tarafından çokça benimsenmiştir.

MÜJDAT GEZET VE METİN AKPINAR ADALET SARAYI’NDA…

* Hak, gerçek demek, doğru demek. Doğruyu söyleyen ustalarımızın en büyük geleneği tiyatro salonlarından çok mahkeme salonlarında arz-ı endam etmeleridir. Bu geleneğinn temsilcilerinden usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, siz seyircilerini 12. ayın 18’inde Adalet Sarayı’ndaki gösterilerine beklemektedir.

HAK DOSTUM, HAK!

* Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda, Anadolu’da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma devredene kadar son sözüm: Hak dostum, hak!

İMAMOĞLU’NDAN VİDEOLU MESAJ

Törene videolu mesaj yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sembolüdür kavuk…İstanbul’un ev sahipliği yaptığı bu simge açısından çok değerli buluşmaya vesile oldukları için Rasim Öztekin’e ve Şevket Çoruh’a buradan minnet duygularımı iletiyorum. Rasim Öztekin Türk tiyatrosunun çok değerli bir ismi. Ve artık kavuğu taşıyacak olan Şevket Çoruh’a… Şimdiden hayırlı olsun.

* Biz İstanbul olarak Türk tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun geleceği açısından en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz. Kavuğu bu simgesel oluşumuna ev sahipliği yaptığımız için de Türkiye adına, İstanbul adına gurur duyuyoruz. Bunu en iyi şekilde de taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

FERHAN ŞENSOY: YOLUMUZ ÇOK DİKENLİ ŞEVKET

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan kavuğun 4. sahibi Ferhan Şensoy’un videolu mesajı da törende gösterildi. Şensoy mesajında şöyle dedi:

* Kavuk devir törenine katılamayacağım için üzgünüm. Rasim Öztekin’in kavuğu Şevket Çoruh’a vermesinden de mutlu oldum. Yolumuz çok dikenli Şevket. Olsun, sen dikenleri yolarsın.

* Bu gece cennette kutlanıyor kavuk devir töreni. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul. Kavuk devir töreni için yaptığı önemli katkılardan ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim.

BİLET GELİRLERİ BAĞIŞLANACAK

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin bilet gelirleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak. Gecede, Kavuk Devir Teslim Töreni'nin ardından, Şevket Çoruh, bu sefer 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıktı ve “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimini gerçekleştirdi.