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Dünür katliamının şüphelisi tutuklandı!

Beyoğlu'nda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mürsel Ağrı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dünür katliamının şüphelisi tutuklandı!

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde  dünürler arasında çıkan kavgada Berk Enes Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray olay yerinde, Beytullah Akçay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan şüpheli Mürsel Ağrı, tedavisi için gittiği hastanede teslim olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Ağrı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ağrı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünür katliamının şüphelisi tutuklandı!

 

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